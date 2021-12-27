Правительство утвердило план использования технологий информационного моделирования в строительстве

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее "дорожную карту" по использованию технологий информационного моделирования в строительстве, сообщила пресс-служба правительства РФ. Документ предусматривает проведение более 30 мероприятий в течение двух ближайших лет.

"Дорожная карта" предполагает создание условий для внедрения аддитивного строительного производства, AR и VR реальности, аэромониторинга с применением беспилотных авиационных систем в процессе выполнения инженерных изысканий, строительства, эксплуатации и сноса объектов. Кроме того, в документе упоминается разработка и стандартизация подходов к проектированию объектов, возводимых с помощью технологий аддитивного производства (3D-печати).

Технологии буксуют

Само понятие "информационная модель объекта капитального строительства" появилось в Градостроительном кодексе в 2019 году. Модель представляет совокупность сведений, документов и материалов, которые формируются на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Сбором данных об объекте занимается застройщик, технический заказчик объекта или тот, кто отвечает за его эксплуатацию. Как отметили в пресс-службе кабмина, технологии информационного моделирования способствуют улучшению качества строительства и сокращению сроков реализации инвестиционно-строительных проектов.

По словам директора по развитию технологических стандартов АНО "Платформа НТИ" и председателя ТК 194 "Кибер-физические системы" Никиты Уткина, в России технологии информационного моделирования развиваются не без пробуксовок. Это связано с тем, что они должны увязать в единый контур всех участников строительного процесса: и инженеров, и проектировщиков, и архитекторов. "Однако парашют не может раскрыться частично: поэтому если перехода на информационное моделирование не происходит в полной мере во всей цепи участников, не обеспечивается бесшовность, то и эффективность всей идеи заметно падает", - сказал Уткин "Интерфаксу".

По мнению эксперта, необходимость утверждения "дорожной карты" обусловлена слабой эффективностью отдельных инициатив игроков. "Тематика крайне тяжело взлетала усилиями ограниченного круга стейкхолдеров: очевидно, что качественное развитие тематики возможно только при условии широкого экспертного и технологического фокуса: вопрос выходит за пределы традиционного строительного рынка и требует вовлечения экспертизы по конкретным цифровым технологиям, включая интернет вещей, промышленный интернет, цифровые двойники, дополненную реальность, виртуальную реальность и другие", - уточнил он.

Отрасль "позеленеет"?

Помимо обозначенных инноваций, "дорожная карта" предусматривает стимулирование застройщиков и производителей к использованию энергоэффективных и экологичных материалов. В частности, определяются меры поддержки тех, кто следует зеленой повестке. Также в списке мероприятий подготовка методических рекомендаций по отнесению стройматериалов к энергоэффективным и экологичным, разработка типовых проектов с их применением.

По словам Уткина, активно продвигаемая сейчас в мире ESG повестка едва ли может быть комфортно локализована в России. Кроме того, девелоперы в России крайне неохотно берут на себя дополнительные обязательства в части использования тех или иных "зеленых", современных или цифровых технологий – отчасти это связано, с тем, что это чаще всего не создает для них добавочной стоимости, а чаще – заставляет снижать маржинальность реализуемых проектов.

"В этом контексте, какими бы не были меры стимулирования, с высокой степенью вероятности за конечный результат все равно придется платить конечному потребителю", - уточнил эксперт.

Догнать технологии

По мнению профессора Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Дмитрия Наринского, с одной стороны, в документе отражено стремление правительства повышать эффективность стройиндустрии в целом. С другой стороны, вызывает настороженность общая технологическая отсталость строительного комплекса и огосударствление всей отрасли, которое тормозит в том числе технологическое развитие.

По словам эксперта, развитие строительной отрасли, с одной стороны, сдерживает развитие отрасли излишним регулированием, а с другой стороны, с помощью регулирования пытается подтолкнуть отрасль к инновациям. Как подчеркивает Наринский, саморегулирование в строительной отрасли неэффективно: "оно с момента рождения тут же стало не "само", а государственным".

Эксперт отметил, что здания в России сейчас возводятся в основном по технологии первой половины XX века, а отдельные виды строительства ведутся по технологиям XIX века. Именно это он считает основным препятствием для реализации обозначенных в "дорожной карте" мероприятий.

Как полагает Наринский, идея развития технологий информационного моделирования важна, но претворяется не совсем корректно. Для того, чтобы это работало, нужно внедрение новых строительных технологий, которые требуют, в частности, компьютерных расчётов.

"Технологический рывок должен быть связан с внедрением новых технологий. То, что я прочитал, это, скорее, замена деревянных счет на электронный калькулятор. Почему у нас столько неквалифицированной рабочей силы на стройке? Основной подход к строительству – это максимальное использование простейших строительных операций, в некоторой мере известных ещё древним римлянам. По отдельным технологиям мы находимся на уровне Древнего Рима", - сказал Наринский.

Для технологического рывка в отрасли нужны смена строительных технологий, внедрение более сложных и современных методов, связанных с новейшими конструктивными схемами и материалами, а также изменение алгоритма принятия решений и экспертизы. Решение этих вопросов он видит, в первую очередь, в развитии конкуренции.

Наринский подчеркнул, что внедрение аддитивных технологий, обозначенное в документе, может стать одним из принципиальных прорывов. "Если новые подходы к проектированию будут сочетаться с принципиально новыми технологиями строительства, это может служить неким революционным прорывом", - указал эксперт.