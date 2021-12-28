На Сахалине паромы из-за затяжных штормов не успевают вывезти грузы с материка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В порту Ванино Хабаровского края скопились железнодорожные вагоны и автофуры с грузами, паромы не успевают их вывезти, сообщил "Интерфаксу" управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота "Сахалинского морского пароходства" (СахМП) Сергей Бриль.

Он отметил, что из-за аномально штормовой погоды в декабре в Татарском проливе паромная переправа Холмск - Ванино, которая соединяет остров Сахалин с материковой частью РФ, была закрыта десять суток, и вскоре ожидается новый шторм.

"В этом году в декабре беспрецедентная штормовая погода - десять суток непогоды. Такого не было очень давно. Сейчас паромы сходят в один рейс, и 30 декабря паромная переправа снова закроется, так как по прогнозу опять непогода до 4 января. И, таким образом, можно сказать, практически полмесяца паромы в декабре находились в простое", - сказал Бриль.

По его данным, в настоящее время в порту Ванино отправки на Сахалин ожидают 390 железнодорожных вагонов с грузами и 1,3 км автофур (в пароходстве считают количество скопившихся автомобилей в метрах). Бриль заявил, что за десять дней простоя паромов из-за непогоды они могли бы вывезти на Сахалин 240 железнодорожных вагонов и все скопившиеся на сегодняшний день автофуры - в сутки паромы вывозят 300 метров автофур.

"Мощности паромной переправы задействованы на 80-85%. Паромная переправа не перегружена, и паромов для перевозки грузов хватает. Вопрос (со скоплением грузов в порту Ванино - ИФ) исключительно в погоде", - отметил собеседник агентства.

С улучшением погодных условий СахМП вывезет все скопившиеся на сегодняшний день грузы за три-четыре дня, при этом предпочтение будет отдано автофурам, так как их сопровождают люди (водители и экспедиторы).