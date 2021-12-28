На Сахалине экс-глава района получил условный срок и штраф за взятку

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший мэр Макаровского района Сахалинской области Андрей Красковский получил условный срок за взятку в размере 1,6 млн рублей, ему предстоит оплатить штраф в 12,8 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Такое решение вынес Макаровский районный суд, признав бывшего мэра виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Суд установил, что подсудимый, будучи мэром, за оказанное покровительство при совершении незаконных сделок, повлекших хищение бюджетных средств, получил денежные средства в размере 1,6 млн рублей в качестве взятки. Подсудимый вину полностью признал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд назначил бывшему мэру наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, но "принимая во внимание состояние здоровья подсудимого, меру наказания суд определил считать условной с испытательным сроком пять лет". Экс-глава района также лишен права занимать руководящие должности в органах власти сроком на восемь лет, ему назначен штраф в размере восьмикратной суммы взятки - 12,8 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.