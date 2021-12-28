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Прокуратура заинтересовалась инцидентом с потерявшим ход паромом в Приморье

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Приморье проведут проверку инцидента с потерявшим ход паромом "Босфор Восточный" у берегов Владивостока, сообщает во вторник Дальневосточная транспортная прокуратура.

Специалисты выяснят, что стало причиной остановки работы судна, и дадут оценку действиям лиц, которые отвечали за безопасность плавания. Если будут найдены недочеты в их работе, прокуратура примет меры для привлечения их к ответственности.

В понедельник паром ледового класса "Босфор Восточный" после ремонта отправился в первый рейс на остров Попова. Городские власти сообщали, что судно прошло плановый ежегодный ремонт и получило освидетельствование морского регистра. Однако в итоге паром потерял ход, пришлось вызывать спасательное судно "Капитан Балашов".

Команда парома запустила двигатель и ночью пришвартовала судно. Пассажиров на острове ждал автобус. Причиной остановки работы парома, как сказал мэр Владивостока Константин Шестаков, могло послужить переохлажденное топливо.

Во вторник людей с острова Попова на материк и обратно перевозят судном на воздушной подушке.

Приморский край

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