В Минприроды задумали привлечь казаков к охране природы

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным федеральным службам, агентствам и госучреждениям предусмотреть возможность принятия представителей реестровых казачьих обществ на вакантные должности, включая госслужбу для охраны природы, экологической безопасности, пишет газета "Коммерсант".

"Членов казачьих обществ поручено привлекать к обеспечению природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов, заключая с ними гражданско-правовые договоры. Речь идет в основном о рейдовых мероприятиях и режиме ЧС. Предполагается даже рассмотреть возможность включения дополнительных мероприятий в программы нацпроекта "Экология" по привлечению казачества к природоохранной детальности с обеспечением финансирования из федерального бюджета", - сообщает издание со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.

В Минприроды пояснили "Коммерсанту", что в системе министерства есть 6137 вакансий, которые могли бы занять казаки. Для новых сотрудников будет организовано обучение на базе ведомственных образовательных центров.

В ведомстве отмечают, что сейчас войсковые казачьи общества на безвозмездной основе помогают регионам в охране и воспроизводстве лесов, а также участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях.

"Зарплаты лесников очень маленькие. Вот и родилась идея заключать с казаками договоры на год", - уточняет собеседник издания.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что подразделения казаков в ряде российских регионов войдут в состав Росгвардии.