Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Минприроды задумали привлечь казаков к охране природы

В Минприроды задумали привлечь казаков к охране природы
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным федеральным службам, агентствам и госучреждениям предусмотреть возможность принятия представителей реестровых казачьих обществ на вакантные должности, включая госслужбу для охраны природы, экологической безопасности, пишет газета "Коммерсант".

"Членов казачьих обществ поручено привлекать к обеспечению природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов, заключая с ними гражданско-правовые договоры. Речь идет в основном о рейдовых мероприятиях и режиме ЧС. Предполагается даже рассмотреть возможность включения дополнительных мероприятий в программы нацпроекта "Экология" по привлечению казачества к природоохранной детальности с обеспечением финансирования из федерального бюджета", - сообщает издание со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.

В Минприроды пояснили "Коммерсанту", что в системе министерства есть 6137 вакансий, которые могли бы занять казаки. Для новых сотрудников будет организовано обучение на базе ведомственных образовательных центров.

В ведомстве отмечают, что сейчас войсковые казачьи общества на безвозмездной основе помогают регионам в охране и воспроизводстве лесов, а также участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях.

"Зарплаты лесников очень маленькие. Вот и родилась идея заключать с казаками договоры на год", - уточняет собеседник издания.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что подразделения казаков в ряде российских регионов войдут в состав Росгвардии.

Минприроды РФ Сергей Аноприенко

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 28 декабря

Погиб один из членов экипажа аварийно севшего в Удмуртии вертолета

Спасатели нашли совершивший жесткую посадку вертолет в Удмуртии

Спасатели нашли совершивший жесткую посадку вертолет в Удмуртии

"Ангара" успешно доставила в космос разгонный блок "Персей" с макетом спутника

Тяжелая ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк

Тяжелая ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк

Что произошло за день: понедельник, 27 декабря

Аварийно севший в Удмуртии вертолет и его экипаж пока не найдены

Рогозин счел маловероятными новые испытания Россией оружия против спутников

Рогозин счел маловероятными новые испытания Россией оружия против спутников

Замглавы Минобороны РФ заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с РФ

Суд отправил главу Балтийской промышленной компании под домашний арест

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });