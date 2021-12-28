Около четверти россиян оценили свое материальное положение как плохое

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Недоволен уровнем своего достатка, считая его ниже среднего, почти каждый четвертый россиянин (23%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

В свою очередь, средним свой достаток считают 59% сограждан, а свое материальное положение как хорошее оценивают 17% россиян или почти каждый шестой, отмечают социологи.

Что касается оценок россиянами экономической ситуации в стране, то, по данным ВЦИОМ, 16% россиян или каждый шестой считают, что страна в настоящее время переживает экономический кризис, 61% сограждан уверены, что кризисные времена еще предстоит пережить, а в том, что кризисная ситуация в экономике осталась позади, не сомневаются 14% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 ноября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.