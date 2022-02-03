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На Украине 53% жителей жалуются на ухудшение материального положения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На Украине 52,8% граждан отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года.

По данным опроса, не более трети респондентов (38,5%) ответили, что материальное положение их семьи не изменилось, а 7,8% считают, что оно улучшилось.

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Большинство опрошенных (52,9%) считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, а 8,4% опрошенных - что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%). Еще 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на востоке Украины, а 5,9% - пандемию коронавируса.

Исследование методом САТI (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Украина

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