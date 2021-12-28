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Думе предложили отменить временной лаг в 30 дней перед введением экспортных пошлин

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект №48134-8, который снимает существующий сейчас обязательный период подготовки бизнеса в 30 дней между изданием постановления правительства о введении экспортных пошлин на какие-либо товары и началом действия новых пошлин.

Сейчас принятые Госдумой законы в сфере таможенного регулирования должны вступать в силу не ранее чем через 30 дней после их официального опубликования.

Иные правовые акты - указы президента, постановления и распоряжения правительства - также вступают в силу не ранее чем через 30 дней. Внесенный правительством законопроект устанавливает, что для актов президента или правительства в сфере таможенного регулирования может быть установлен специальный порядок их вступления в силу. То есть обязательный период в тридцать дней для подготовки бизнеса к новым правилам может быть сокращен.

В более ранних версиях законопроекта, который готовил Минфин, предлагалось сократить срок с 30 до 10 дней.

В пояснительной записке к документу говорится, что речь идет прежде всего о постановлениях правительства, которые запрещают применять упрощенный порядок таможенного декларирования (неполное, временное и периодическое) в отношении отдельных видов товаров. Сейчас это рожь, ячмень, кукуруза, гречиха, рапс, семена подсолнечника, отдельные виды древесины, различные виды черных и цветных металлов, удобрений.

По мнению авторов законопроекта, применение упрощенного порядка позволяет перемещать через границу товары с обходом мер таможенно-тарифного регулирования, которые вводятся, в том числе, для стабилизации цен на внутреннем рынке.

"В частности, в ситуации, когда акт, устанавливающий ставки таможенных пошлин, уже опубликован, но еще не введен в действие, применение, например, периодического таможенного декларирования позволяет подать декларацию на товары еще до вступления таких ставок таможенных пошлин в силу, "фиксируя" для таможенных правоотношений данный момент времени в отношении намеченных к последующему вывозу товаров", - говорится в пояснительной записке.

"Речь может также идти о нормативных правовых актах, регулирующих ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых такие ставки применяются", - пишут чиновники.

По мнению авторов законопроекта, существующий отлагательный срок в 30 дней для начала действия новых ставок существенно снижает эффективность таможенно-тарифного регулирования вывоза товаров, особенно когда меры применяются для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. Возникает ситуация, когда в период времени между датами опубликования принятых ставок вывозных таможенных пошлин и их вступлением в силу отдельные хозяйствующие субъекты "предпринимают кратное налаживание вывоза товаров без уплаты таможенных платежей", говорится в пояснительных материалах.

Правительство Госдума

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