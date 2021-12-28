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Созданием списка бесплатных социально значимых сайтов займется комиссия

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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Комиссия (на основании предложений Минцифры) будет принимать решения о включении того или иного онлайн-ресурса в список социально значимых сайтов, доступ к которым будет бесплатным для граждан. Просмотр информации на таких сайтах, например фото- и видеоматериалов, не будет отражаться в трафике, а получать доступ к ним можно будет даже при нулевом балансе счета.

Состав комиссии будет определен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе.

"Председателем новой комиссии станет вице-премьер, курирующий вопросы государственной политики в сфере СМИ и массовых коммуникаций. Заседания комиссии будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год", - отмечается в сообщении.

Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 года по результатам пилотного проекта. Для эксперимента были отобраны около 400 интернет-ресурсов, в том числе интернет-поисковики, сайты органов власти, музеев и учреждений культуры, а также ряда телеканалов и печатных изданий.

Михаил Мишустин Минцифры Правительство РФ

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