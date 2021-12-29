В дом к бывшему мэру Назрани пришли с обыском

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыск в доме бывшего главы администрации Назрани (Ингушетия) Алихана Тумгоева. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"В рамках оперативно-следственных действий в доме бывшего мэра Назрани Алихана (Аслабека) Тумгоева с раннего утра проходят обыски", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, силовики приехали на нескольких машинах, доступ к дому закрыт. При этом он не смог назвать причину проведения обысков.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Тумгоев оставил должность мэра города в сентябре 2019 года в связи с истечением срока полномочий. На этом посту его сменил член центрального совета партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев.