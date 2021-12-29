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Евгений Гришковец избран председателем общественного совета при ФСИН

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Писатель и актер Евгений Гришковец избран председателем общественного совета при ФСИН, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ.

Как сообщил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб, представляя кандидатуру Гришковца, "было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам".

Ранее в декабре на сайте ФСИН был опубликован новый состав общественного совета при службе. В него не вошли правозащитницы Ева Меркачева и Анна Каретникова. При этом в списке появился бывший член ОНК Москвы, президент "Антиглобалистского движения России" Александр Ионов, который обращался в Генпрокуратуру с требованием признать иноагентами несколько СМИ.

ФСИН Евгений Гришковец

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