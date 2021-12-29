Безработица в РФ в ноябре осталась на уровне 4,3% третий месяц подряд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Безработица в России в ноябре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в сентябре этого года и удержавшемся в октябре, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Этот уровень безработицы соответствует историческому минимуму за период наблюдений показателя с 1991 года, зафиксированному в августе 2019 года.

Общая численность безработных в России в ноябре 2021 года составила 3 млн 235 тыс. человек, что на 39 тысяч меньше, чем в октябре этого года.

Как сообщалось, в январе этого года безработица в РФ составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%, в июне - 4,8%, в июле - 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня), в августе - 4,4%, в сентябре и октябре - по 4,3%.

Снижение безработицы в мае, в летние месяцы, а также в сентябре до минимальных значений за год традиционно и объясняется в первую очередь сезонными сельхозработами.

Между тем в 2020 году на фоне целого ряда ограничительных мер, вводившихся для предотвращения быстрого распространения коронавируса, безработица достигла в августе пика в 6,4%, это был максимум с марта 2012 года.

Январское поручение президента РФ Владимира Путина предписывало правительству к концу 2021 года обеспечить снижение показателя безработицы в стране до допандемийного уровня (4,7%).