Росгранстрой сообщил об отсутствии увеличения очередей большегрузов в Приморье

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Значительного увеличения очередей большегрузного автотранспорта на подъездах к погранпереходам на участках российско-китайской границы в Приморском крае не наблюдается, сообщила в четверг пресс-служба Росгранстроя.

В настоящее время пропуск большегрузов осуществляется в многосторонних автомобильных пунктах пропуска Пограничный, Краскино и двусторонних автомобильных пунктах пропуска (ДАПП) Турий Рог и Полтавка.

"В связи с тем, что с 3 декабря 2021 года власти КНР временно приостановили работу пункта пропуска Маньчжурия (на российской стороне многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск в Забайкальском крае - ИФ), часть грузового трафика направилась на пункты пропуска Приморского края. Однако это не повлекло за собой серьезного увеличения очередей на подъездах к погранпереходам", - говорится в сообщении.

Анализ данных о скоплениях автомобилей за последние три недели, на которые ссылается ведомство, свидетельствует о том, что у пункта пропуска Турий Рог очередей не наблюдалось.

На подъездах к каждому из пунктов пропуска Пограничный, Краскино, Полтавка ежедневно фиксировалось по 130-250 грузовых транспортных средств. По состоянию на 27 декабря 2021 года на подъезде к МАПП Пограничный (на китайской стороне пункт пропуска Суйфэньхэ) ожидали пропуска 160 автомобилей. Фактически было пропущено на въезд/выезд 122 грузовика.

На ДАПП Полтавка (на китайской стороне пункт пропуска Дуннин) ожидали пропуска 174 большегруза. Пропущено на въезд/выезд 120 транспортных средств. На МАПП Краскино (на китайской стороне пункт пропуска Хуньчунь) в очереди ожидало 197 грузовиков, пропущено на въезд/выезд 66 автомобилей.

"Минтранс держит сложившуюся ситуацию в автомобильных пунктах пропуска, расположенных в ДФО (Дальневосточного федерального округа - ИФ) , на особом контроле и принимает все необходимые оперативные меры по недопущению образования большого скопления грузового транспорта на границе", - говорится в сообщении.

По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), через автомобильные пункты пропуска в Приморье из Китая в основном ввозили хозяйственные товары, продукты, овощи и фрукты, технологическое оборудование, игрушки, обувь. Из России в Китай поставляются соевые бобы, кедровые орехи, пиломатериалы, мороженная рыбопродукция и живые крабы.

Ранее в ДВТУ сообщали, что Транспорт, прибывший в российские пункты пропуска с соответствующими документами, своевременно оформляется таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратно. Пропускная способность работающих автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе в Приморье составляет 282 транспортных средства в сутки в обоих направлениях, в том числе Краскино - 48, Пограничный - 100, Полтавка - 110, Турий Рог - 24.