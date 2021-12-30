Экс-полицейский из Хабаровска получил 3,6 года колонии за покровительство казино

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Обвинительный приговор вынесен бывшему начальнику отделения по борьбе с экономическими преступлениями из Хабаровска за покровительство подпольному казино, сообщает в четверг Следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Как установили суд и следствие, преступление было совершено в 2017 году. Тогда полицейский узнал, что в Хабаровске на регулярной основе организованы азартные игры с использованием игровых автоматов. Он, как представитель правоохранительных органов, не только не пресек это преступление, но и сам стал посещать подпольное казино. Прокуратура Хабаровского края уточняет, что мотивацией его покровительства было желание получать от этой нелегальной деятельности дополнительный доход. В итоге, 25 ноября 2017 года, фигуранта, в качестве игрока, обнаружили в казино во время рейда.

"При этом, понимая, что о деятельности казино станет известно, мужчина заранее подготовил ряд служебных документов, с помощью которых он мог бы обосновать свое нахождение в игорном заведении", - говорится в сообщении.

Однако в ходе расследования его версия была опровергнута показаниями свидетелей и доказательствами. На суде свою вину мужчина не признал.