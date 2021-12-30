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Более 300 человек в Приморье наказаны за нарушение пограничного режима

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правила пограничного режима в Приморье в 2021 году нарушили более трех сотен человек, сообщила в четверг пресс-группа Пограничного управления СБ РФ по Приморскому краю.

"Всего в 2021 году более 300 человек привлечены к административной ответственности за нарушения правил пограничного режима", - говорится в сообщении.

Основные нарушения - это ведение жителями Приморья хозяйственной, промысловой или иной деятельности без разрешения пограничных органов, а также несанкционированное нахождение иностранцев в пограничной зоне.

Так, в ноябре на приграничной территории был задержан иностранец, подозревающийся в тяжком преступлении. Мужчина легально находился в России и работал на одном из сельскохозяйственных предприятий Дальнереченска. В результате пьяной ссоры он нанес ранения своему земляку. В состоянии аффекта мужчина бежал с места преступления, однако пограничники задержали его и передали следователям, говорится в сообщении.

Пограничная зона в Приморье в соответствии с приказом ФСБ России установлена на территории Дальнереченского, Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Ханкайского, Пограничного, Октябрьского муниципальных округов, Пожарского, Дальнереченского, Кировского, Спасского, Хасанского муниципальных районов, в которых действуют правила пограничного режима.

"Тысячи гостей и жителей Приморья планируют провести их с выездом на природу. Зачастую места отдыха приморцев приходятся на территории, где установлена пограничная зона", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство напоминает, что иностранцы должны получить пропуск. Разрешения для ведения хозяйственной и другой деятельности в пограничной зоне должны оформить все, независимо от гражданства.

Приморский край

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