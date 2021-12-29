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Суд оставил под стражей владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд не стал удовлетворять жалобу адвоката председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь", основного собственник шахты "Листвяжная" Михаила Федяева об аресте по делу о гибели людей на шахте, сообщили "Интерфаксу" в суде.

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"Жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения", - сказа представитель суда.

Как сообщалось, 15 декабря Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева (основной собственник "Листвяжной", председатель совета директоров СДС), Анатолия Лобанова (главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная"), Антона Якутова (технический директор холдинга), Геннадия Алексеева (гендиректор холдинга) по делу о гибели людей в шахте.

Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), Федяеву - ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), свою вину при предъявлении обвинения они не признали.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным руководителям шахты и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Шахта "Листвяжная"

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