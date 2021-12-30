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Препарат "КОВИД-глобулин" получил постоянную регистрацию Минздрава РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ на постоянной основе зарегистрировал препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса "КОВИД-глобулин", созданный на основе плазмы крови переболевших, сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат "КОВИД-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России", - говорится в сообщении корпорации.

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В ходе клинического исследования применение "КОВИД-Глобулина" в составе терапии в 70% случаев предотвращала возникновение у пациентов осложнений заболевания в виде цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома и увеличения степени поражения легких, и в целом снижало риск перехода болезни в более тяжелую форму у 7 из 10 пациентов, отметили в "Ростехе".

При этом наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях заболевания коронавирусом, подчеркивается в пресс-релизе.

"Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса - "КОВИД-глобулина". Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка "Нацимбио" значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная - вакцина, и пассивная - иммуноглобулин", - приводит пресс-служба слова гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова.

"КОВИД-глобулин" был зарегистрирован Минздравом РФ по ускоренной процедуре 31 марта этого года. Тогда разработчик заявлял, что препарат планируется применять для лечения средних и тяжелых форм коронавируса. Согласно данным госреестра разрешенных клинических испытаний, двойное слепое плацебоконтролируемое исследование безопасности и эффективности препарата в ходе II-III фаз должно было проводиться с участием 460 пациентов.

Принцип действия

Лекарство производится на площадке пермского филиала НПО "Микроген" (входит в фармацевтический холдинг "Нацимбио" "Ростеха") из плазмы крови переболевших и вакцинированных против COVID-19. Как отмечает в пресс-релизе гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский, для изготовления "КОВИД-глобулина" используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19, а разработанные холдингом технологии позволяют гарантировать определенную концентрацию вируснейтрализующих антител в каждой дозе препарата, причем более высокую "по сравнению с исходным сырьем".

"Принцип действия "КОВИД-глобулина" основан на свойстве антител нейтрализовывать актуальные, то есть циркулирующие в данный момент, штаммы коронавируса. Антитела связываются с белком на поверхности вируса, не позволяя ему проникать в клетки, и блокируют тем самым его распространение в организме", - пояснили в пресс-службе "Ростеха".

4 ноября пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что препарат уже используется в столичных клиниках. Для изготовления "КОВИД-глобулина" в Москве был организован прием плазмы у доноров с антителами, с 1 ноября они получают удвоенную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ КОВИД-глобулин Ростех коронавирус

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