В Москве началась вторая фаза клинических испытаний "КОВИД-глобулина"

Она продлится два-три месяца

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Москве началась вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса "КОВИД-глобулин", она будет проходить на базе шести стационаров и продлится в течение 2-3 месяцев, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

На следующий день после регистрации препарата было получено разрешение на клинические исследования, сообщили в департаменте.

"Всего в мероприятии примут участие 6 московских госпиталей, работающих с коронавирусными больными. Совместно с "Ростехом" и "Нацимбио" (фармацевтический холдинг "Ростеха" - ИФ) планируется провести вторую фазу за 2-3 месяца. В ней примут участие 156 пациентов с COVID-19 с их информированного согласия", - заявили в ведомстве.

Уточняется, что вторая фаза плацебо-контролируемого исследования "предполагает изучение эффективности и безопасности препарата". !Испытания будут проводиться в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении столичного депздрава.

1 апреля Минздрав РФ одобрил применение "КОВИД-глобулина", созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания. 2 апреля препарат получил разрешение на проведение клинических испытаний.