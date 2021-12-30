Мантуров не видит нужды в допподдержке металлургов при переходе на водород

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ считает, что металлургические компании не нуждаются в дополнительной господдержке для реализации углеродной нейтральности за счет внедрения безуглеродных технологий.

"В предыдущие годы металлургические компании развивались самостоятельно. И сейчас эта отрасль самодостаточна и точно не требует изобретения каких-то новых мер поддержки. 10 трлн руб. (оценка ассоциации "Русская сталь" - ИФ) на переход на водород, наверное, понадобится за весь период до 2060 года. Если разделить по годам, это не такие драматические цифры. Компании примерно столько и инвестируют ежегодно в развитие и модернизацию своих предприятий", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РБК.

Он отметил, что затраты российской металлургии на переход на безуглеродные технологии "оценить пока сложно, но они точно будут исчисляться десятками миллиардов долларов".

"Сегодня наша металлургическая отрасль, наверное, одна из самых модернизированных не только в Европе, но и в целом в мире. Воспользовавшись хорошей международной конъюнктурой в 2000-е годы, компании направили сверхприбыль на модернизацию своих производств и, по сути, создание новых. Сейчас около 60% стали в России выплавляется из руды путем доменно-конвертерного производства с использованием в качестве восстановителя кокса, получаемого из коксующегося угля. При этом выбросы СО2 составляют около 2,3 т на 1 т стали. При использовании в электродуговых печах лома выбросы снижаются до 0,7 т СО2", - отметил Мантуров.

По его словам, при использовании в производстве водорода "выбросы будут практически равны нулю".

"Сейчас в мире существуют только опытные металлургические установки такого типа, и при этом отсутствуют коммерчески доступные технологии получения водорода в объемах, необходимых для энергоперехода. До 2060 года у нас точно есть время, уверен, что наши предприятия справятся с этой задачей", - заявил глава Минпромторга.

Мантуров напомнил, что на текущий момент компании металлургии в рамках инвестиционных проектов по снижению углеродного следа уже пользуются общеотраслевыми мерами поддержки, в том числе специнвестконтрактами. В качестве примера он привел СПИК в отношении проекта по строительству в городе Выкса Нижегородской области завода "зеленой" металлургии "Эколант".