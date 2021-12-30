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Сотрудники ГИБДД провели колонну из 27 автомобилей через метель

Им пришлось бежать по дороге, показывая автомобилистам дорогу

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Два сотрудника ГИБДД Татарстана помогли почти трем десяткам автомобилистов выбраться из снежного плена, сообщил пресс-центр МВД России.

Вечером на трассе "Казань - Ульяновск" в Апастовском районе республики скопилась колонна из 27 автомобилей, которые не могли двигаться дальше из-за сильнейшей метели и нулевой видимости.

На место прибыли государственные инспекторы безопасности дорожного движения районного отдела полиции Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Двум автомобилистам они помогли вытащить их транспорт из сугроба, чтобы продолжить движение. Узнав о том, что у многих водителей заканчивается бензин и они в морозную погоду могут остаться на трассе без топлива, полицейские решили сопроводить колонну к ближайшей заправочной станции.

"Шесть километров инспекторы, меняя друг друга, бежали через метель, чтобы показать дорогу и вывести людей из снежной ловушки", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.

Благодаря помощи полицейских никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников.

МВД России Татарстан

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