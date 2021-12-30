Таможенники задержали 1344 контрафактных игрушечных АК

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде сотрудники таможни пресекли ввоз в Россию из Китая партию из 1344 контрафактных игрушечных автоматов Калашникова, сообщила Приволжская таможня.

Подделки нашли в партии из 3048 товаров, в которой были игрушечные пулеметы, автоматы и наборы серии Military.

"По результатам проведенного таможенного досмотра установлено, что почти половина товара (1344 штуки) имеет внешний облик, сходный с изображениями товарного знака, принадлежащего компании АО "Концерн "Калашников". Данный товарный знак является объектом интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

При этом московская фирма-декларант не была поименована в качестве лицензиата или уполномоченного импортера, а в документах на эту партию не было разрешения правообладателя. Представитель концерна "Калашников" подтвердил, что предприятие не разрешало каким-либо китайским компаниям выпускать такие игрушки.

Таможенники возбудили административное дело в отношении московской фирмы-декларанта по ч. 1 ст. 14.10 КоАП (Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров).