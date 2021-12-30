"Газпром" успел в последний момент вывести из Нидерландов актив на миллиарды евро

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в предпоследний рабочий день уходящего года успел вывести из юрисдикции Нидерландов актив стоимостью не менее миллиарда евро - 24,98-процентную долю в ООО "Ачим девелопмент" (является оператором освоения четвертого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения).

29 декабря доля была перерегистрирована с нидерландской Gazprom Finance BV на российское ООО "Газпром капитал", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". А уже с 1 января 2022 года прекратит свое действие соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Нидерландами.

Ранее сообщалось, что на "Газпром капитал" с Gazprom Finance переводится и доля в АО "Ачим сбыт" (трейдерская компания, созданная "Газпромом" и Wintershall Dea в рамках проекта).

"Ачим девелопмент" является оператором освоения четвертого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Помимо "Газпрома" (50,01% у ПАО "Газпром" и 24,98% у "Газпром капитала") 25,01% в проекте владеет Wintershall Dea.

На долю 24,98% претендует австрийская OMV, переговоры с ней затянулись, теперь они продолжаются уже на неисключительной основе. В середине 2019 года стоимость доли оценивалась в 905 млн евро, но с тех пор проект получил существенное развитие, на обоих участках "Ачим девелопмент" уже началась добыча.

В 2021 году Россия вышла из соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Вслед за этим в "Газпроме" объявили о планах перевода активов из этой юрисдикции в российскую, а также о готовящейся редоминициляции зарегистрированных в Нидерландах компаний в российские специальные административные районы.