Техосмотр в России стал добровольным

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра в России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня публикации.

Согласно закону, физическим лицам - владельцам автомобилей и мотоциклов больше не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.

Обязательным техосмотр остается в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

При этом любой авто- и мотовладелец сможет пройти техосмотр в добровольном порядке - по желанию.

Вместе с тем, закон не касается коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси - им по-прежнему придется регулярно проходить техосмотры.

Как ожидается, отмена техосмотра напрямую коснется порядка 50 млн автовладельцев в России.