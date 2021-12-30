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Думе предложили упростить выдачу вида на жительство финалистам госконкурсов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 50906-8 об упрощении оформления вида на жительство в России иностранцам - финалистам и победителям конкурсов платформы "Россия - страна возможностей".

Сейчас по общему правилу, чтобы получить вид на жительство, иностранецобязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, которое выдается в пределах квоты, ежегодно утверждаемой правительством.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые преференции предлагается распространить на финалистов и победителей всех конкурсов, проводимых АНО "Россия - страна возможностей", что "позволит упростить процедуру получения вида на жительство для указанной категории иностранных граждан, вовлечь в процесс натурализации иностранных граждан, владеющих русским языком и желающих жить и работать в России, способных интегрироваться в российское общество".

АНО "Россия - страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина.

"Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. За 3 года работы платформы участниками её проектов стали 10 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций", - говорится в информации об организации.

Правительство Госдума АНО Россия - страна возможностей

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