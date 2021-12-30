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Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов в РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китов, дельфинов и морских свиней.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие поправки внесены в профильный закон о рыболовстве, а также в закон об исключительной экономической зоне РФ.

Как сообщалось, в законе используется общий термин "китообразные" - такие поправки были внесены в документ на этапе второго чтения. Таким образом, промышленный лов запрещается в отношении всех видов дельфинов и китов, включая кашалотов, нарвалов, белух, косаток, морских свиней и др.

Вместе с тем, в законе так и не появился запрет на вылов дельфинов и китов для дельфинариумов и океанариумов - лова в так называемых культурно-просветительских целях. На этом ранее настаивали, в частности, депутаты Светлана Бессараб и Владимир Бурматов (оба "Единая Россия"). Они придерживаются позиции, что китообразным с высокоразвитым интеллектом и социальными связями трудно жить в неволе, и такой запрет позволит в дальнейшем избежать появления новых "китовых тюрем" в России. Депутаты также ссылались на международный опыт подобных запретов.

Позже сообщалось, что в Думу внесен отдельный законопроект о запрете ловли в культурно-просветительских целях.

"Китовая тюрьма"

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела, ситуация приобрела широкий международный резонанс.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня 2019 года. 10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".

Президент РФ Владимир Путин в связи со случившимся поручил правительству усовершенствовать законодательство.

Владимир Путин

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