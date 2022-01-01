Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ликвидирована авария на теплотрассе в Печоре

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В городе Печора (Коми) ликвидирована авария на теплотрассе, из-за которой более 20 многоквартирных домов остались без тепла в четверг, сообщает пресс-служба администрации Печорского района.

Ремонтные работы завершены в ночь на субботу, проведена опрессовка аварийного участка трубопровода. Начато заполнение системы теплоносителем.

Прокуратура Коми организовала проверку по факту аварии на магистральном трубопроводе теплоснабжения по улице Гагарина в Печоре. В результате аварии без тепла остались также школа-интернат и отделение паллиативной помощи печорской районной больницы. Во время проверки дадут оценку полноты и своевременности проведения ремонтных работ на участке тепловой сети, достаточности принимаемых для ликвидации последствий аварии мер. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как сообщалось, 30 декабря 2021 года на теплотрассе в Печоре произошла авария, без теплоснабжения остались более 20 многоквартирных жилых домов. В муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации. На место вылетел глава республики.

Россия Коми Печора теплотрасса авария

Новости

Правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года

Что произошло за день: пятница, 31 декабря

При первом запуске пилотируемой "Ангары" с Восточного применят макет корабля

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Продюсер "Модного приговора" объяснил ошибкой пустые коробки в подарках для детской больницы

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

"Роскосмос" анонсировал подписание межправсоглашения о лунной станции с КНР в 2022 году

В Минздраве РФ не советуют совмещать алкоголь со сладостями и газировкой

Итоги года: 2021

Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами

Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил, что нет данных о повышенном риске онкологии у перенесших COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });