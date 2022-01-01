Ликвидирована авария на теплотрассе в Печоре

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В городе Печора (Коми) ликвидирована авария на теплотрассе, из-за которой более 20 многоквартирных домов остались без тепла в четверг, сообщает пресс-служба администрации Печорского района.

Ремонтные работы завершены в ночь на субботу, проведена опрессовка аварийного участка трубопровода. Начато заполнение системы теплоносителем.

Прокуратура Коми организовала проверку по факту аварии на магистральном трубопроводе теплоснабжения по улице Гагарина в Печоре. В результате аварии без тепла остались также школа-интернат и отделение паллиативной помощи печорской районной больницы. Во время проверки дадут оценку полноты и своевременности проведения ремонтных работ на участке тепловой сети, достаточности принимаемых для ликвидации последствий аварии мер. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как сообщалось, 30 декабря 2021 года на теплотрассе в Печоре произошла авария, без теплоснабжения остались более 20 многоквартирных жилых домов. В муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации. На место вылетел глава республики.