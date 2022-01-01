Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пожар в многоквартирном доме произошел в Иркутске в новогоднюю ночь из-за использования пиротехники

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Обшивка стены дома и балконы четырех квартир пострадали в новогоднюю ночь в Иркутске в результате пожара, возникшего от использования пиротехники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Костычева в Иркутске поступило на пульт дежурного в 00:25. На момент прибытия первых подразделений горела обшивка дома на уровне 6-го и 7-го этажей. Звеньями газодымозащитной службы из дома были выведены 53 человека, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. На базе среднеобразовательной школы администрацией города был развернут временный пункт размещения.

В результате пожара повреждены домашние вещи на балконах четырех квартир, а также обшивка дома с утеплителем на общей площади 60 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 5 единиц техники и 26 человек личного состава.

По предварительной информации пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий, дознаватели МЧС России проводят доследственную проверку.

Иркутск дом пожар пиротехника

Новости

Казахстан принял от Белоруссии председательство в СНГ

Правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года

Что произошло за день: пятница, 31 декабря

При первом запуске пилотируемой "Ангары" с Восточного применят макет корабля

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Продюсер "Модного приговора" объяснил ошибкой пустые коробки в подарках для детской больницы

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

"Роскосмос" анонсировал подписание межправсоглашения о лунной станции с КНР в 2022 году

В Минздраве РФ не советуют совмещать алкоголь со сладостями и газировкой

Итоги года: 2021

Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами

Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });