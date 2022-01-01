Пожар в многоквартирном доме произошел в Иркутске в новогоднюю ночь из-за использования пиротехники

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Обшивка стены дома и балконы четырех квартир пострадали в новогоднюю ночь в Иркутске в результате пожара, возникшего от использования пиротехники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Костычева в Иркутске поступило на пульт дежурного в 00:25. На момент прибытия первых подразделений горела обшивка дома на уровне 6-го и 7-го этажей. Звеньями газодымозащитной службы из дома были выведены 53 человека, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. На базе среднеобразовательной школы администрацией города был развернут временный пункт размещения.

В результате пожара повреждены домашние вещи на балконах четырех квартир, а также обшивка дома с утеплителем на общей площади 60 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 5 единиц техники и 26 человек личного состава.

По предварительной информации пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий, дознаватели МЧС России проводят доследственную проверку.