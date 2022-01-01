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Пять человек, включая 11-летнего ребенка, погибли на пожаре в Иркутске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Три женщины, мужчина и 11-летний ребенок погибли при пожаре в Иркутской области, следователи будут выяснять обстоятельства происшествия, сообщает Следственный комитет РФ.

Сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово Иркутского района поступило утром в субботу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом полностью был охвачен огнем. В связи с большой площадью пожара и угрозой перехода огня на соседние строения к месту были направлены дополнительные силы из Иркутска. В 09:35 пожар был локализован на площади 216 кв. метров.

В доме находились 9 человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались 5 человек. Один из них (хозяин дома) получил травмы, еще один скончался в карете скорой помощи.

По факту гибели пятерых человек следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работают следователи СК и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания.

Иркутск Иркутская область

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