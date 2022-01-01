Аварийная работа названа возможной причиной приведшего к жертвам пожара под Иркутском

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Причиной пожара в жилом доме в селе Хомутово в Иркутской области, в котором погибли пять человек, могла стать аварийная работа электрооборудования, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

"Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, работавшие на месте пожара в селе Хомутово Иркутского района, где погибли пять человек и двое получили травмы, после проведения опроса и экспертиз пришли к выводу, что причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования", - сказано в сообщении.

В ходе опроса представителей администрации было установлено, что семья на учете у компетентных органов не состояла, соседи характеризуют ее положительно.

По факту пожара следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Утром в субботу поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово Иркутского района. Установлено, что в результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок. Хозяин дома с травмами госпитализирован. В Следственном управлении СКР по Иркутской области журналистам уточнили, что хозяин дома госпитализирован, в числе погибших - его жена и 11-летяя дочь. Погибшему мужчине был 41 год, трем погибшим женщинам - 31, 41 и 51 год.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом полностью был охвачен огнем. В связи с большой площадью пожара и угрозой перехода огня на соседние строения к месту были направлены дополнительные силы из Иркутска. В 09:35 пожар был локализован на площади 216 кв. метров.

В доме находились девять человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались пять человек. Один из них получил травмы, еще один скончался в карете скорой помощи.