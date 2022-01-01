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Что произошло за сутки: суббота, 1 января

Минимальный суточный прирост заболевания COVID-19 в РФ с 22 сентября, переговоры лидеров США и Украины, инцидент с российскими и чешскими хоккеистами

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 751 случай. Это минимальное значение с 22 сентября. Умерло 847 пациентов.

- СМИ анонсировали переговоры лидеров США и Украины по российской тематике. Associated Press сообщает, что общение Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет в воскресенье в телефонном формате.

- США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания осудили решения о ликвидации в России международного общества и правозащитного центра "Мемориал" (обе структуры признаны в РФ НКО-иноагентами). Они призвали Россию "выполнять свои международные обязательства и обязательства в области прав человека".

- Скончалась шестикратная обладательница телевизионной премии "Эмми" Бетти Уайт. Американская актриса не дожила до своего 100-летия менее трех недель.

- Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили голодовку в Тбилиси. Протестующие против его заключения пошли на это по просьбе самого Саакашвили.

- Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с авиарейса за нарушение правил поведения. Сообщалось, что возвращавшиеся с отмененного в Канаде ЧМ игроки пили, курили и отказывались надевать маски. Чешская сторона утверждает, что ее игроков вывели из салона по ошибке и указывает на пристойное поведение россиян, один из которых якобы курил, идя по посадочному рукаву. СМИ указали на главного тренера россиян Сергея Зубова, тот уверяет, что завязал с никотином еще три года назад.

- Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Детройта" и довел до 754 число своих голов в НХЛ. Он по-прежнему на четвертом месте в списке лучших снайперов в истории лиги, но отстает от занимающего третью строчку чеха Яромира Ягра уже на 12 голов.

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