Байден планирует в воскресенье поговорить с Зеленским по российской тематике

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, как ожидается, в воскресенье проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о запланированных переговорах с участием РФ по вопросам безопасности, сообщает Associated Press.

"У Байдена запланирован телефонный разговор с президентом Украины... В Белом доме сообщают, что оба лидера планируют обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам (с участием РФ - ИФ)", - пишет агентство.

Речь идёт о запланированных на январь переговорах РФ и США по теме безопасности, в также - о контактах РФ с НАТО и ОБСЕ.