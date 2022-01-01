Американская актриса Бетти Уайт скончалась на 100-м году жизни

Поклонники Бетти Уайт возложили цветы в честь актрисы у ее звезды на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе Фото: RBL/Bauer-Griffin/GC Images via Getty Images

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Шестикратная обладательница телевизионной премии "Эмми" американская актриса Бетти Уайт скончалась в Лос-Анджелесе, сообщает "Би-би-си".

Она умерла 31 декабря в возрасте 99 лет, вековой юбилей актриса и телеведущая должна была отметить 17 января.

Бетти Уайт является одной из первых звезд американского кино. Она прославилась прежде всего благодаря ролям в телесериалах "Золотые девочки" и "Шоу Мэри Тайлер Мур".

Свою первую премию "Эмми" - в 1975 году – Уайт получила в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале". Через год она вновь стала лауреатом этой же премии. В обоих случаях актриса получила приз за роль в "Шоу Мэри Тайлер Мур".

В общей сложности на ее счету шесть премий "Эмми". В том числе – в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" (1986 год, роль в сериале "Золотые девочки").