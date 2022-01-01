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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сторонники Саакашвили прекратили голодовку в Тбилиси

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Около 200 членов и активистов грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) по просьбе бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили прекратили массовую голодовку, которую они проводили с требованием освобождения из заключения своего лидера.

Просьбу экс-президента передал участникам акции адвокат Георгий Мшвениерадзе. Он ознакомил их и с заявлением Саакашвили, в котором говорится, что если его сторонники не прекратят голодовку, то он сам вновь начнет ее.

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Как заявил журналистам председатель ЕНД Никанор Мелия, просьба третьего президента будет учтена и массовая голодовка прекратится. "Возобновление голодовки Михаилом Саакашвили было бы фатальным для него, поэтому мы приняли его просьбу. Вместе с тем борьба против действующего в стране режима будет продолжена", - сказал Мелия.

Массовая голодовка сторонников Саакашвили началась 21 декабря. Около 200 ее участников находились в 12 палатках у офиса ЕНД в Тбилиси.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.

Грузия Михаил Саакашвили

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