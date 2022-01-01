США и ряд их союзников осудили решения о ликвидации в России правозащитного центра "Мемориал"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания выразили сожаление в связи с решениями российских судов о ликвидации в России международного общества и правозащитного центра "Мемориал" (обе структуры признаны в РФ НКО-иноагентами).

"Мы сожалеем о решениях двух российских судов о принудительном закрытии международного общества "Мемориал" и правозащитного центра "Мемориал", - говорится в распространенном американским госдепартаментом их совместном заявлении.

В нем указывается, что "Мемориал" "неустанно выступает за защиту прав человека в России, разоблачая ужасающие нарушения, в том числе на Северном Кавказе", а "утверждения российских властей о том, что принципиальная и мирная работа правозащитного центра "Мемориал" "оправдывает экстремизм и терроризм", не может быть принято".

Авторы заявления отметили, что судебные решения в отношении структур последовали за "систематическими репрессиями в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции".

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и обязательства в области прав человека, и продолжаем осуждать российские законы, касающиеся "иностранных агентов", которые еще больше заглушают независимые голоса и сужают пространство для гражданского общества", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, с осуждением решений российских судов ранее выступили глава Европарламента Давид Сассоли, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Московский городской суд накануне удовлетворил иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", ранее Верховный суд РФ принял решение о ликвидации международного "Мемориала".