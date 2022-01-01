Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

Скончались в РФ 847 человек

Красная зона в детской городской клинической больнице №5 в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19,7 тыс. случаев, это минимальное значение с 22 сентября, умерли за сутки 847 пациентов, что стало минимальным значением с начала октября, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 843 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России выявлено минимальное с 22 сентября 2021 года количество новых заболевших коронавирусом, в стране наблюдается стабилизация ситуации, но власти не исключают возможного осложнения после новогодних каникул, что может быть связано, в том числе, и с распространением штамма "омикрон".

В связи с этим региональным властям поставлена задача внимательно отслеживать эпидситуацию, при необходимости обеспечить готовность системы здравоохранения, граждан же просят не пренебрегать мерами безопасности в течение всего периода выходных.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 472 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 534, в Московской области 1 тыс. 271.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 847 пациентов, что стало минимальным количеством умерших с начала октября 2021 года. С 6 октября в России ежедневно число умерших от коронавируса за сутки превышало 900 человек. Пиковые значения смертности отмечались в конце ноября, когда ежедневно от COVID-19 умирало более 1 тыс. 200 человек.

Больше всего скончавшихся за сутки в Москве - 67, в Петербурге - 56, в Подмосковье - 46.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 519 тыс. 733 случая коронавирусной инфекции, 309 тыс. 707 умерших и 9 млн 497 тыс. 063 выписанных, в том числе 33 тыс. 144 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 358 выздоровевших приходится на Москву.