Несколько сотен человек подключились к участию в марше ко дню рождения Бандеры в Киеве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В парке Шевченко в Киеве начался традиционный марш националистов в честь Степана Бандеры.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в парке собралось несколько сотен человек под украинским и белорусскими флагами, а также с партийной символикой. На марше звучат песни и лозунги.

Марш стартовал после зажигания участниками факелов.

После марша его участники и анонсировали пикетирование Офиса президента.