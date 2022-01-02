Посольство Израиля осудило антисемитские проявления на марше в Киеве

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Посольство Израиля на Украине осудило антисемитские проявления во время марша, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.

"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша по закону, принятому в 2021 году", - указано на странице посольства в твиттере.

Как сообщалось, вечером 1 января в Киеве состоялся так называемый "марш чести и достоинства" ко дню рождения Бандеры, устроенный украинскими националистами.

По данным Национальной полиции Украины, подобные акции прошли еще в двух десятках регионов страны, в них приняли участие около 3,5 тыс. человек. Нарушений правопорядка полиция не зафиксировала.