Более 30 человек спасли во время пожара в жилом доме в Петербурге

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Возгорание в квартире многоэтажного дома произошло в Василеостровском районе Петербурга в воскресенье, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

По данным ведомства, в девятиэтажном жилом здании на улице Нахимова, 1 загорелась квартира на седьмом этаже: комната площадью 15 кв. м и коридор на 20 кв. м.

"Пострадала женщина, спасена с помощью автолестницы с горящего этажа, (диагностировано - ИФ) отравление унарным газом, госпитализируется", - сообщают в МЧС.

С помощью маршевых и автолестниц спасен 31 человек. Всего эвакуированы 50 человек, отметили в ведомстве.

Как уточняется, в настоящий момент пожар локализован, открытый огонь ликвидирован.