Шестилетний мальчик погиб в Хабаровском крае от удара током

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку после гибели от удара электрическим током шестилетнего мальчика в поселке Сукпай района имени Лазо Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в понедельник.

"Вечером 1 января 2022 года в п. Сукпай в результате неосторожного обращения с электрической розеткой шестилетний мальчик получил смертельный удар током", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.