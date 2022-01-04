Пожар произошел в автосервисе площадью 400 кв. м в Екатеринбурге

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров в автосервисе в Екатеринбурге утром во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в спецслужбы в 07:30 по местному времени.

"На площади 400 кв. м. горят автомобили и технологическое оборудование в автосервисе. По прибытию из помещений огнеборцы эвакуировали семь газовых баллонов. Тушение пожара осложняется наличием неисправных гидрантов", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону уточняют, что информации о пострадавших не поступало. В 08:23 пожарные локализовали открытое горение, распространения огня на соседние строения удалось избежать. Тушат пожар 55 человек и 15 единиц техники.