"Желтый" уровень опасности погоды объявлен на сутки Петербурге

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"По информации Росгидрометцентра России, с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением", - говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что этот уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителям необходимо проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность должны проявлять и пешеходы, отметили в пресс-службе губернатора.