Мужчина совершил поджог на входе в здание правительства Якутии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Мужчина совершил поджог на входе в здание правительства Якутии, пострадавших нет, сообщается в четверг на официальном сайте республики.

"6 января около 04:00 утра нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал", - приводятся в сообщении слова директора "Службы эксплуатационно-технического обслуживания" Дмитрия Семенова.

Полицейские установили личность подозреваемого.

Инициирована проверка в отношении сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий.