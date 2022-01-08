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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 8 января

Задержания и траур в Казахстане, отравление метанолом в Тюменской области, астероид в 18 тыс. тонн, победа российских биатлонистов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Казахстане в результате массовых протестов задержали более 4,4 тыс. человек. Также задержан бывший глава Комитета нацбезопасности республики Карим Масимов, его подозревают в госизмене. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем траура по погибшим в беспорядках. В субботу, в частности, стало известно, что Алма-Ате от огнестрельного ранения в ходе протестов погиб ребенок, ранее сообщалось о 18 погибших силовиках в стране.

- Россияне не пострадали во время беспорядков в Казахстане. Также в МИД РФ отметили спокойную обстановку вокруг российских дипмиссий в республике.

- В России за последние сутки выявили 16 568 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, за это время умерли 796 пациентов, выздоровели 20 449 человек.

- Девять человек погибли от отравления метиловым спиртом в Тюменской области. Как сообщили в СКР, были задержаны четверо подозреваемых в сбыте суррогата, возбуждено уголовное дело.

- Иран обновил санкционный список чиновников США, сыгравших, по его мнению, роль в убийстве иранского генерала Сулеймани. Список пополнился 51 именем.

- Российские ученые обнаружили астероид массой 18 тыс. тонн. По предварительным прогнозам, он опасно сблизится с Землей 5 апреля 2095 года.

- Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли сингл-микст на пятом этапе КМ по биатлону в Оберхофе. Второе место у сборной Австрии, третье - у Украины.

- Скончался олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин. Ему было 67 лет.

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