Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии ОДКБ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран ОДКБ готовится, она запланирована на понедельник.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонных разговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин поддержал предложения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.