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Авиарейс "Аэрофлота" Симферополь-Москва задержали из-за неисправности самолета

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Вылет авиарейса "Аэрофлота" из Симферополя в Москву задержали почти на 11 часов без объяснения причин, передал корреспондент "Интерфакса" из аэропорта Симферополя.

По его словам, рейс SU-1621 должен был вылететь в 14:10 мск в воскресенье, однако по неизвестным причинам его перенесли на 19:00 мск. После того, как пассажиры все-таки заняли места в самолете, их попросили покинуть борт и снова разместили в аэропорту, не объяснив причины новой задержки вылета.

В пресс-службе "Аэрофлота" оперативный комментарий получить не удалось, однако информированный источник сообщил "Интерфаксу", что вылет авиарейса откладывается на неопределенный срок из-за технической неисправности самолета.

"В ходе проверки всех систем были обнаружены технические неисправности, которые не удалось оперативно устранить. Пассажирам, а это несколько сотен человек, придется ждать резервного борта", - сказал он.

На месте представитель "Аэрофлота" сообщил, что резервный борт вылетит в Симферополь в 21:40 мск. Он будет аналогичен тому, что задержан в Симферополе - Boeing 777-300. Новое время вылета предварительно назначено на 01:00 мск понедельника.

Москва Аэрофлот Симферополь

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