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Пассажирам застрявшего в Симферополе авиарейса отказали в размещении в гостинице

Всего вылета ожидают около 400 человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вылет авиарейса "Аэрофлота" из Симферополя в Москву снова перенесли без объяснения причин, время ожидания увеличилось до 13 часов, передает корреспондента "Интерфакса" из аэропорта Симферополя.

По последним данным, самолет, который должен был покинуть аэропорт в 14:10 воскресенья, вылетит в 3:25 понедельника.

В настоящее время люди массово пишут претензии в представительстве "Аэрофлота", но ни одному из опрошенных "Интерфаксом" пассажиров не предоставили мест в гостинице. Так, корреспонденту "Интерфакса" отказали в размещении в гостинице с двухлетним ребенком и тёщей-инвалидом II группы.

По словам пассажиров, авиакомпания организовала питание по посадочным билетам, однако получить еду по ним можно только в одном кафе аэропорта.

"Нам обеспечили питание на сумму 450 рублей на человека. В кафе это порция картошки и минералка, а также двухчасовое ожидание в очереди. Мы пытались добиться размещения в гостинице, однако в авиакомпании в этом отказали. И не только нам. Желающим поменять билеты сотрудники "Аэрофлота" заявляют, что ближайший рейс, на который можно взять билеты, будет 14 января", - сообщил "Интерфаксу" один из пассажиров.

Ранее сообщалось, что рейс SU-1621 "Аэрофлота", который должен был вылететь в 14:10 мск из Симферополя в Москву, был задержан, однако пассажирам не сообщили причин задержания рейса. В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в самолете обнаружились технические неисправности. По его данным, в общей сложности в аэропорту застряли около 400 пассажиров.

Представитель "Аэрофлота" в аэропорту Симферополя сообщил пассажирам, что за ними должен вылететь резервный борт.

Аэрофлот Cимферополь Москва

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