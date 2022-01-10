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Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" вновь перенесено

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы 20 января огласит приговор четверым фигурантам резонансного уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Оглашение приговора отложено в связи с нахождением председательствующего судьи на больничном, пояснили в пресс-службе.

Изначально оглашение приговора было назначено на 22 декабря, потом заседание было перенесли на 10 января.

Гособвинение просит для ключевого фигуранта дела Андрея Ковальчука, а также троих других подсудимых - Иштимира Худжамова, Виктора Калмыкова и Али Абянова - от 15 до 19 лет колонии строгого режима со штрафами от 1,5 до 1,8 млн руб.

Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Дело о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию

Согласно официальной версии, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в рамках этого дела в Москве под стражу были взяты Худжамов, Калмыков и Абянов.

Организатор контрабанды, бизнесмен Ковальчук был объявлен в международный розыск и арестован в России заочно. В марте 2018 года его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Москву и поместили под арест.

Ковальчуку, Худжамову, Калмыкову и Абянову предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Коллегия присяжных заседателей 13 декабря вынесла вердикт о виновности всех четверых подсудимых по предъявленным обвинениям. При этом присяжные посчитали, что все они достойны снисхождения, благодаря чему им перестало грозить пожизненное лишение свободы, которое допускает обвинение в контрабанде.

Никто из фигурантов свою вину не признал.

Иштимир Худжамов Виктор Калмыков Али Абянов Андрей Ковальчук

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