Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

Прокуратура проверит S7 из-за задержек рейсов и овербукинга

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что проверит авиакомпанию S7 (АО "Авиакомпания "Сибирь", S7 Airlines) на предмет нарушений прав пассажиров в связи с систематическими задержками рейсов и отказами гражданам в перевозках ввиду отсутствия свободных мест на борту (овербукинг).

По данным прокуроров, в 2021 году перевозчик нарушил права не менее 30 пассажиров, за что транспортная прокуратура привлекала компанию к ответственности по статье 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению)".

В декабре и январе авиакомпания допустила повторные нарушения прав пассажиров на своевременное предоставление авиауслуг в аэропортах нескольких регионов, отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе авиакомпании пока не ответили на запрос "Интерфакса" о проверке.

S7 - крупнейшая в России частная авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец 2020 года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.

S7 прокуратура Сибирь Владислав Филев

Новости по теме

Новости

Суд Петербурга арестовал имущество супруги совладельца "Рив Гош"

Суд Петербурга арестовал имущество супруги совладельца "Рив Гош"

Во ФСИН подтвердили сообщения о смерти двух заключенных в Ангарске

Во ФСИН подтвердили сообщения о смерти двух заключенных в Ангарске

МВД предупредило о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД

МВД предупредило о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД

"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"

"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"
Массовые протесты в Казахстане

Россия потратит почти 60 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Россия потратит почти 60 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Песков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в Казахстане

Песков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в Казахстане
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что новый штамм COVID "дельтакрон" может быть лабораторной ошибкой

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });