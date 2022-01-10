Прокуратура проверит S7 из-за задержек рейсов и овербукинга

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что проверит авиакомпанию S7 (АО "Авиакомпания "Сибирь", S7 Airlines) на предмет нарушений прав пассажиров в связи с систематическими задержками рейсов и отказами гражданам в перевозках ввиду отсутствия свободных мест на борту (овербукинг).

По данным прокуроров, в 2021 году перевозчик нарушил права не менее 30 пассажиров, за что транспортная прокуратура привлекала компанию к ответственности по статье 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению)".

В декабре и январе авиакомпания допустила повторные нарушения прав пассажиров на своевременное предоставление авиауслуг в аэропортах нескольких регионов, отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе авиакомпании пока не ответили на запрос "Интерфакса" о проверке.

S7 - крупнейшая в России частная авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец 2020 года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.