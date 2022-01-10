Слуцкий призвал не путать помощь ОДКБ Казахстану с "зависимостью" от РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что механизм ОДКБ не должен рассматриваться как односторонняя зависимость стран Центральной Азии от России.

"Партнерство, взаимовыручка и готовность в любой момент прийти на помощь, а именно все это продемонстрировали страны ОДКБ, не надо путать с "зависимостью". Такой формат отношений скорее близок европейским партнерам по НАТО", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в понедельник.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Ранее она прокомментировала журналистам ситуацию в Казахстане. По ее словам, Евросоюз не заинтересован в широком влиянии РФ или Китая на страны Центральной Азии и европейским интересам не отвечает "односторонняя зависимость" этих стран от Москвы или Пекина.

"Министра иностранных дел ФРГ заботит не разрастание террористической угрозы в Центральной Азии, не рост экстремистских настроений, не общая европейская безопасность, а некая "зависимость" стран региона от России и Китая", - отметил Слуцкий.