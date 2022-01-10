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Минобрнауки пообещало пойти навстречу студентам, задержавшимся в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские вузы готовы организовать дистанционные занятия для студентов из Казахстана, если они не могут пока вернуться на учебу в Россию после каникул, сообщили в Минобрнауки. Если же такой формат будет невозможно ввести, студентам дадут индивидуальные календарные учебные планы.

"В целом наши университеты с пониманием относятся к ситуациям, связанным с трудностями возвращения казахских студентов в Россию", - заявили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что регулярное авиасообщение с Казахстаном уже возобновлено, студенты могут вернуться в вузы и приступить к обучению или к сдаче сессии.

"Общая численность обучающихся из Казахстана - 61 040 человек, в том числе по очной форме обучения - 41 546. Информация о количестве уже прибывших студентов из Казахстана уточняется, - сказали в ведомстве. - Казахстанским студентам необходимо держать тесную связь со своими вузами по всем возникающим вопросам".

В начале января авиасообщение с Казахстаном прервалось на фоне массовых беспорядков в крупных городах, кроме того, в стране регулярно отключается интернет и мобильная связь. Студенты российских вузов начали жаловаться, что не понимают, когда смогут вернуться на учебу и смогут ли учиться дистанционно, так как у них трудности с интернетом.

О готовности продлить или перенести сессию для таких студентов или ввести для них индивидуальные планы уже заявили в НИУ ВШЭ, СПбГУ, в ряде вузов Уральского региона.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан Минобрнауки СПбГУ ВШЭ Урал

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